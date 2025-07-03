Starbuck'tan müthiş hibe... Yöneticiler başarırsa ihya olacaklar

Starbucks, yöneticilerine, maliyetleri yönetirken şirketin geri dönüşünü mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeleri halinde her birine 6 milyon dolar hedef değerinde hisse senedi hibesi verecek.



Kısıtlı hisse senedi birimleri şeklindeki ödüller performansa dayalı olacak. Şirketin yaptığı düzenleyici başvuruda, ödüllerin şirketin 2027 mali yılından sonra, yani Eylül 2027'nin sonlarında sona ereceği belirtildi.

EN KISA SÜREDE YAPILMASI GEREKİYOR

Hibeler doğrudan üst düzey yöneticilerin İcra Kurulu Başkanı Brian Niccol'un "Starbucks'a Dönüş" olarak bilinen geri dönüş planının temel bileşenlerini “mümkün olan en kısa sürede” gerçekleştirmelerine bağlı.



Ödüller mağaza içi deneyime yapılan yatırımların devamını desteklemek için işletme giderlerini anlamlı bir şekilde azaltma hedefini de içeriyor.

Niccol Eylül ayında göreve geldi ve satışlardaki düşüşü tersine çevirmek için daha yüksek personel seviyelerini test etmek ve çeşni barını yeniden tanıtmak da dahil olmak üzere bir dizi değişikliği hızla uygulamaya başladı. Analistler ve yatırımcılar Niccol'un planına olan güvenlerini dile getirdiler, ancak bunun ne kadar süreceği ve fiyat etiketinin ne olacağı konusunda sorular yönelttiler.



Bilgilere göre, ödüller yalnızca Seattle şirketinin işletme giderlerinin azaltılmasıyla ilgili bir eşiği karşılaması halinde ödenecek. Mağazaları daha davetkar hale getirmek için yenilemek ve daha fazla mağaza çalışanı ekleyen ve daha iyi hizmeti vurgulayan bir program başlatmak gibi hedeflere ulaşmak, bazı koşullarla birlikte hedefin yüzde 200'üne kadar bir ödemenin kilidini açabilir.



Yöneticilerin hisse senedi birimlerini hak edebilmeleri için hisse senedi birimlerinin hesaplanma tarihine kadar şirkette çalışmaları gerekiyor.



Starbucks hisseleri bu yıl Çarşamba günkü kapanışa kadar yüzde 3,2 yükselirken, S&P 500 Endeksi yüzde 5,9 değer kazandı.