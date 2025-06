Starlink Hindistan'da onay aldı

Elon Musk'ın Starlink Inc. şirketi Hindistan'da düzenleyici onay alarak uydu internet hizmetlerini dünyanın en kalabalık ülkesinde sunmanın yolunu açtı.



Yeni Delhi'de gazetecilere konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye göre Starlink, Hindistan telekom bakanlığından lisans aldı.



Hindistan telekom bakanlığı ve Starlink henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.



Onay, 900 milyondan fazla internet kullanıcısının bulunduğu bir ülkede yer edinmek isteyen Amerikan şirketi için yıllar süren bir bekleyişi sona erdirdi. Starlink'in girişi, internet bağlantılarının öncelikle baz istasyonları ve fiber kablolar aracılığıyla sağlandığı Hindistan için de yeni bir çığır açacak.



Starlink ayrıca yerel kablosuz operatörlerle de ittifaklar kuruyor. Mart ayında Hindistan'ın en büyük iki telekom şirketiyle sürpriz anlaşmalar imzaladı. Mukesh Ambani'nin Reliance Jio Infocomm Ltd. ve Bharti Airtel Ltd. ile ülkede yaygınlaşmasına yardımcı olmak üzere sürpriz anlaşmalar imzaladı.



Günler sonra Hindistan Telekom Bakanı Jyotiraditya Scindia, özellikle ülkenin ücra köşelerinde ya da doğal afetlerin kuleleri ve fiber ağları yok ettiği durumlarda ülkenin uydu internetine ihtiyacı olduğunu söylemişti.



SpaceX ilk Starlink uydularını 2019'da fırlattığından bu yana 100'den fazla ülkede yaklaşık 5 milyon müşteriye ulaşarak rakiplerini geride bıraktı. Ancak Hindistan, Starlink'in şimdiye kadar erişemediği en büyük pazarlardan biri.



Musk, Starlink'in ötesinde elektrikli araç işini dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarına da taşıyor. Tesla ülkeye binlerce araba göndererek, personel işe alarak ve showroomlar kurarak Hindistan'a giriş için hazırlanıyor.