Starlink'i mobil operatöre dönüştürüyor
09.10.2026 04:29
Şirket projeyi, "Starlink'in ABD'nin önde gelen bir mobil operatör haline gelmesinin yolunu açacak anlaşma." olarak duyurdu.
Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Starlink'i ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacak düşük bant spektrumu lisansını satın aldı.
Dünyanın en en zengin kişisi Elon Musk 'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX , uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa ettiği Starlink'i mobil operatöre dönüştürmek için ilk adımı attı.
SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı ifade edildi.
Elon Musk, Starlink'in Amerika genelinde tam kapsama sağlayacağını söyledi.
KARASAL AĞ İLE BİRLEŞTİRİLECEK
Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayının alınmasının ardından Starlink'in uydu üzerinden cep telefonlarına bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.
SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da sosyal medya paylaşımında, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadesini kullandı.
SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörleri AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş yaşandı.