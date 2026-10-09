Starlink'i mobil operatöre dönüştürüyor

Dünyanın en en zengin kişisi Elon Musk 'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX , uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa ettiği Starlink 'i mobil operatöre dönüştürmek için ilk adımı attı.

SpaceX , ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı ifade edildi.