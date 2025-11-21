Stellantis, Suudi Arabistan'a fabrika mı kuracak?

Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis, Suudi Arabistan'da bir araç üretim tesisi kurulmasını araştırmak üzere dört taraflı bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı, Ulusal Endüstriyel Geliştirme Merkezi ve Petromin Corp. ile imzalandı. Mutabakat zaptı kapsamında, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Ulusal Endüstriyel Geliştirme Merkezi (NIDC) endüstriyel geliştirme çerçevesine dahil olurken, Petromin projeye potansiyel bir yatırımcı olarak katılacak.

Stellantis, Suudi Arabistan'daki potansiyel sahayı ticari ve binek araç üretimi için kullanacak.