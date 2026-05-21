Stellantis’ten 60 milyar euroluk dönüşüm planı: Avrupa’da küçülme, Çin’le ortaklık

Jeep ve Fiat’ın sahibi otomotiv devi, Avrupa ’daki üretim kapasitesini azaltırken elektrikli araç dönüşümünde ''erişilebilir fiyat'' stratejisine odaklanacak. Şirketin Michigan’daki Kuzey Amerika merkezinde açıklanan yeni yol haritası, geçen yıl göreve getirilen CEO Antonio Filosa yönetimindeki yeniden yapılanma planının parçası oldu.

Filosa açıklamasında, “Müşterilere cazibe, işlevsellik ve erişilebilir fiyatı aynı anda sunabilecek benzersiz bir konumdayız.” dedi. CEO, şirketin “FaSTLAne 2030” hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahip olduğunu savundu. Ancak yatırımcılar plana temkinli yaklaştı. Açıklamanın ardından Stellantis hisselerinde yaşanan sert satış nedeniyle Paris Borsası’nda işlemler kısa süreliğine durduruldu.

Şirket, yatırımlarının yüzde 70’ini dört markaya yoğunlaştıracağını açıkladı: Jeep, Ram, Peugeot ve Fiat. Stellantis, bu markaların ''en yüksek ölçek ve karlılık potansiyeline sahip küresel markalar'' olduğunu belirtti.

2030’a kadar 60’tan fazla yeni model ve 50 büyük yenileme planlayan şirket, buna rağmen Avrupa’daki üretim kapasitesini yüzde 20 azaltacak. Sektör kaynaklarına göre bu kesinti, yılda yaklaşık 800 bin araçlık üretim azalmasına karşılık geliyor.

ÇİN FAKTÖRÜ

Avrupa otomotiv sektörü, AB’nin 2035 itibarıyla satılan araçların yüzde 90’ının elektrikli olmasını hedefleyen düzenlemeleri nedeniyle dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Bu süreçte düşük maliyetli Çinli üreticiler Avrupa pazarında avantaj kazandı.

Stellantis de bu hafta Çinli otomotiv şirketi Dongfeng ile Avrupa’da elektrikli araç üretimi, satış ve mühendislik alanlarını kapsayan ortak girişim kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında Dongfeng’in Voyah marka elektrikli araçları Fransa’nın Rennes kentindeki Stellantis fabrikasında üretilecek. Şirket ayrıca Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor ile işbirliğini genişletmeyi değerlendirdiğini duyurdu. Buna göre Leapmotor’un İspanya’daki iki Stellantis fabrikasında kendi araçlarını üretmesi gündemde. Stellantis, Avrupa pazarında Çinli rakiplerle rekabet edebilmek için daha küçük ve düşük maliyetli elektrikli otomobiller üretmeye başlayacağını da açıkladı.

Grubun bünyesinde ayrıca Alfa Romeo, Opel, Maserati ve Dodge gibi markalar da bulunuyor.