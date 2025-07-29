Sterlin 10 haftanın dibinde

İngiliz sterlini, zayıf İngiltere verilerinin piyasa odağını enflasyondan yavaşlayan büyümeye kaydırması ve ticaret iyimserliğinin ABD para birimini yükseltmesiyle 20 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 1,336 dolara geriledi.



Sıcak hava gıda satışlarını artırmış olsa da, genel ekonomik ivme kırılganlığını koruyor ve son PMI verileri hayal kırıklığı yaratıyor. Bu durum, İngiltere Merkez Bankası'nın Ağustos ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürebileceği ve büyümeyi desteklemeye odaklanmasıyla yıl sonuna kadar bir indirim daha yapması muhtemel beklentilerini artırdı.



Bu arada, ABD ve AB'nin otomobiller de dahil olmak üzere çoğu AB ihracatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulayan bir ticaret anlaşmasına varmasının ardından ABD doları güçlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Başkanı von der Leyen tarafından duyurulan anlaşma, gümrük vergisi son tarihinin hemen öncesinde ticaret savaşı korkularını yatıştırarak dolara daha fazla destek sağladı.