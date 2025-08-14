Sterlin için olumsuz yorum

Monex Europe analistleri İngiltere GSYİH verilerinin ayrıntılarının, ekonomik büyümenin 2025'in kalan kısmında etkisiz kalabileceğini bunun da potansiyel olarak sterline baskı yapabileceğini belirtti.



İngiltere GSYİH ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3 artarak beklentileri aştı. Ancak özel tüketim beklentilerden fazla gevşedi ve şirket yatırımları geriledi.



Analistler, böylece ikinci çeyrekteki beklentilerden yüksek performansın sadece devlet harcamaları ve net ihracattan kaynaklandığını ve bunun da uzun adeli sürdürülebilir bir dinamik olmadığını söyledi.

