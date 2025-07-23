Sterlin tırmanışa geçti

İngiliz sterlini, ABD-Japonya ticaret anlaşmasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.354 dolara yükseldi. Anlaşma, daha önce planlanan daha sert yüzde 25'lik orandan kaçınarak yüzde 15'lik bir gümrük vergisi içeriyor ve ABD için 550 milyar dolarlık bir yatırım fonu içeriyor.



ABD Başkanı Donald Trump, bunu "herkes için harika bir anlaşma" olarak nitelendirerek küresel ticaret güvenini artırdı. Birleşik Krallık'ta dikkatler önemli ekonomik verilere çevrildi.

Öncü PMI'ların (Alım Satınalma Yöneticileri Endeksi) altı ayın en hafif imalat daralmasını ve neredeyse bir yılın en güçlü hizmet büyümesini göstermesi bekleniyor. Perakende satışların da sıcak havanın da etkisiyle toparlanması bekleniyor.



Bu arada, Birleşik Krallık Haziran ayında 20,7 milyar sterlinlik bütçe açığı açıkladı ve bu rakam 1993'ten bu yana en yüksek ikinci Haziran ayı rakamı oldu. Faiz ödemeleri, enflasyona endeksli devlet tahvili maliyetlerinin etkisiyle 16,4 milyar sterline ulaştı. Borçlanmadaki bu artış, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in sonbaharda vergileri artırmak zorunda kalabileceği yönünde spekülasyonlara yol açıyor.

STERLİN/TL NE DURUMDA?

Sterlin kuru şu sıralar 54.81 lira seviyelerinde işlem geçiyor.