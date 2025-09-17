Sterlin yükselişini sürdürüyor

İngiliz sterlini, yatırımcıların önemli merkez bankası kararlarını beklemesiyle on haftadan uzun süredir en yüksek seviyesine yakın bir değer olan 1,363 doların üzerinde tutundu. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü faiz oranlarını yüzde 4'te bırakması ve yıllık 100 milyar sterlinlik tahvil ihracını yavaşlatması bekleniyor.



Son veriler, Birleşik Krallık enflasyonunun Ağustos ayında beklendiği gibi yüzde 3,8'de kaldığını ve Temmuz ayında kaydedilen 18 aylık zirveye ulaştığını gösterdi. Ayrıca, istihdam verileri, yüzde 4,7'lik istikrarlı bir işsizlik oranı, ikramiyeler hariç yüzde 4,8'lik ücret artışı (ikramiyeler dahil yüzde 4,7) ve 8 bin kişilik hafif bir maaş düşüşü gösterdi. Tüm bunlar tahminlerle büyük ölçüde uyumluydu.



İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz indirimi tahminleri pek değişmedi ve piyasalar Aralık ayına kadar bir hamle olasılığını sadece üçte bir olarak fiyatladı. Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor ve yatırımcılar 2025 sonuna kadar en az iki indirim daha bekliyor.