Sterlin zayıflamaya başladı

Enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında gelmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın erken faiz indirimlerine yönelik spekülasyonları körüklemesinin ardından Sterlin, bir haftanın en düşük seviyesi olan 1,33 dolara doğru kayıplarını sürdürdü.



Gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam etmesiyle, manşet enflasyon Eylül ayında yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalarak yüzde 4'e yükselme tahminlerini altüst etti. Bu arada, çekirdek enflasyon oranı da yüzde 3,7'lik beklentilerin altında kalarak yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Daha düşük okumalar, yakın zamanda 26 Kasım bütçesinde "insanların karşılaştığı bazı maliyetleri azaltmayı" amaçlayan "bir dizi politika" açıklayacağının sinyalini veren Maliye Bakanı Rachel Reeves'e bir miktar rahatlama sağladı.



Ancak, hükümetin borçlanması mali yılın ilk yarısında 99,8 milyar sterline ulaştı; bu, OBR tahmininin 7,2 milyar sterlin üzerindeydi. İleriye bakıldığında, piyasalar artık İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek yılın başlarında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini öngörüyor; enflasyonun ılımlı seyretmeye devam etmesi bekleniyor ve işgücü piyasası verileri daha fazla soğuma belirtisine işaret ediyor.