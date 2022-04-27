Stockholm'e sürdürülebilir yakıt ile uçuş

Türkiye başta olmak üzere uçuş ağındaki 128 ülkede doğal zenginlikleri gelecek nesiller için korumaya odaklanan Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı.

THY bugün gerçekleştirilecek uçuşta jet yakıta yüzde 2 oranında biyoyakıt yani sürdürülebilir yosundan elde edilen çevreci bir yakıt koydu.

İstanbul Havalimanı'nda THY'ye ait yolcu uçağı özel sefer için yeniden boyandı. Uçağın içinde ise yolculara geri dönüştürülebilen bardaklarla ikram yapılacak.

Biyojet yakıtla ilk uçuş THY tarafından 2 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirilmişti. THY Sürdürülebilir yakıtla farklı destinasyonlara uçuşları artırmayı planlıyor.

THY'nin kullandığı sürdürülebilir havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87'ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlıyor.