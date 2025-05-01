Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, mevduat faizi ve kur korumalı mevduat hesapları dahil stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı.
Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarını belirleyen yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Stopaj oranlarında bir değişikliğe gidilmedi ve süre 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla mevduatlarda 6 aya kadar olan vadeli hesapların stopaj oranları yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj oranı yüzde 10'a çıkarılmıştı.
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