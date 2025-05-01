Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı

Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarını belirleyen yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Stopaj oranlarında bir değişikliğe gidilmedi ve süre 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.



1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla mevduatlarda 6 aya kadar olan vadeli hesapların stopaj oranları yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj oranı yüzde 10'a çıkarılmıştı.