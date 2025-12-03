Strategy'den Bitcoin rezervi

Strategy Inc. CEO'su Phong Le, firmanın yeni oluşturduğu 1,4 milyar dolarlık rezervin, piyasa oynaklığı dönemlerinde Bitcoin satış baskısını azalttığını açıkladı.

Rezerv, en fazla iki yıllık temettü ve faiz ödemelerini karşılayabiliyor.

Hisse satışlarından finanse edilen bu rezerv, şirketin temettü ödemelerini "süresiz olarak" sürdürme hedefini destekliyor. Le, Strategy'nin modelini uyarlarken Bitcoin ödünç vermeyi de değerlendirebileceğini belirtti.

Şirket 59 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor. Hisse senetleri 2024 sonundan bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kaybetmişti. Bitcoin'in yüzde 6 artışla yaklaşık 91 bin 500 dolara yükselmesiyle, şirket hisseleri salı günü yüzde 5,78 yükseliş kaydetti.