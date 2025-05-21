Stratejistlerden yatırım önerisi

Morgan Stanley, Fed'in gelecekte yapacağı bir dizi faiz indiriminin tahvilleri destekleyeceği ve şirket kazançlarını artıracağı beklentisiyle ABD hisse senetleri ve Hazine tahvilleri üzerindeki çağrısını yükseltti.



Aralarında varlıklar arası strateji araştırmaları küresel başkanı Serena Tang'ın da bulunduğu stratejistlerin notuna göre, Wall Street bankası Amerikan hisse senetleri ve devlet tahvillerinde nötr duruştan aşırı ağırlığa döndü. S&P 500 Endeksi'nin 2026'nın ikinci çeyreğine kadar 6.500'e ulaşacağını ve 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin yüzde 3,45'e düşeceğini söylediler.



Bununla birlikte, stratejistler 20 Mayıs tarihli notta "ABD faizlerinde ve büyümesinde emsallerine yakınsama" sayesinde doların zayıflamaya devam etmesi gerektiğini yazdı.



Morgan Stanley'in son görünümü, ABD piyasalarının Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşının getirdiği kayıplardan toparlanmasıyla ortaya çıktı. Yatırımcılar şimdi ABD istisnacılığının azalan cazibesini, gümrük tarifeleri müzakerelerini ve Capitol Hill'deki kırılgan bütçe görüşmelerini beklerken, faiz indirimi potansiyelini tartmak zorunda.



Stratejistler, "Hisse senetlerinin yakın vadede Nisan ayının dip seviyelerini tekrar görmeyeceğini düşünüyoruz, özellikle de bugüne kadar yaşanan büyük düşüşler esas olarak tarife şokuna ve sarsıntısına verilen tepkiler olduğu için. Hisse senedi stratejistlerimiz gelecekteki ABD politika gündeminin daha destekleyici olacağını düşünüyor ve ekonomistlerimizin 2026 için öngördüğü yedi Fed kesintisinin ortalamanın üzerindeki değerlemeleri desteklemesini bekliyor." açıklamasında bulundu.



Stratejistler notta, "Benzeri görülmemiş politika belirsizliğine rağmen, küresel ekonomi yavaşlayan büyümeyle de olsa hala genişleme modunda. Deregülasyonun faydaları ile birlikte önemli ölçüde parasal gevşeme devam ediyor." diye yazdı.