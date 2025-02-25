Su faturalarında yeni dönem

Haber: Şevval Yiğit



Elektrik faturalarından sonra bir değişiklik de su faturalarında gerçekleşecek.



Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça fatura da artacak. Düzenleme, 31 Aralık 2026’da yürürlüğe girecek.



Su faturalarında, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde tahsil edilecek. Yeni sistemde hedef, su israfının önlenmesi ve çevresel zararları azaltmak.

"ÇOK KİRLETEN ÇOK ÖDESİN"



Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarınında, elektirik ve doğalgaz gibi ülke genelinde tek tip olması gerektiğini belirtti.



"Çok kirleten çok ödesin" yönteminin doğru olduğunu dile getiren Öner, "Avrupa'da da bu sistem var." dedi.