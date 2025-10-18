Su verimliliği için kritik karar: "Kurakçıl peyzaj" uygulamaları zorunlu hale geldi

Yeşil alanlarda iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su kaynaklarının verimli kullanılması, dirençli ve sürdürülebilir kentsel peyzaj alanlarının oluşturulması hedefleniyor.



"Kurakçıl Peyzaj Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Söz konusu kararla, meskun mahalde kalan kamusal açık-yeşil alanlar ile yarı özel açık-yeşil alanlarda, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, iklim değişikliğine uyum sağlanması, yerel ekolojik koşulların gözetilmesi ve dirençli-sürdürülebilir kentsel peyzaj alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, uygulamayla, iklim değişikliği etkilerine karşı direncin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel peyzaj alanları oluşturularak, peyzajda yüzde 80'e varan oranlarda daha az su kullanılması sağlanacak.



TATLI SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKI AZALTILACAK



Bölgenin yerel iklim koşullarına ve doğal vejetasyona uyum sağlayan, kuraklığa, tuzluluğa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, daha az suya ihtiyaç duyan bitki türlerinin yetiştirilmesi ve kullanılması esas olacak.



Yoğun sulama ihtiyacı olan çim alan oranı azaltılacak. Su verimliliği sağlayan basınçlı sulama sistemleri ve usulleri kullanılacak. Ayrıca su kullanımı, ölçüm ve izleme sistemleriyle kayıt altına alınacak.



Toprak analizi, malçlama ve zonlama gibi verimliliği artıran yöntemler kullanılacak. Sulama ihtiyacı öncelikli olarak arıtılmış atık sular olmak üzere geleneksel olmayan su kaynaklarından sağlanacak.



Uygulamayla, yeşil alanlarda sulama ihtiyacının azaltılması, verimli sulama sistemlerinin kullanılmasıyla su kullanımının optimize edilmesi ve geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımıyla tatlı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması planlanıyor.



Karar, kent ve mahalle parkları, yol, bulvar ve refüjler gibi toplumun yararlandığı veya rekreasyon ile ilgili ihtiyaçlarının karşılandığı, ekosistem hizmetleri sağlayan kamusal alanlarla, üniversite kampüs alanları, askeri alanlar, kamu kurum ve kuruluşları, havaalanları, turizm tesisleri, golf, futbol ve atletizm sahaları, organize sanayi bölgeleri gibi çoğunlukla toplumun belirli bir kesimi tarafından belirli şartlarda kullanılan rekreasyonel alanları kapsıyor.