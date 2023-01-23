Şubat ayında ekmeğe zam yok

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu söyledi.



Şubat ayı içerisinde konunun görüşüleceğini söyleyen Çetin'in açıklaması ekmeğe zam sinyali olarak yorumlandı.

Konuyla ilgili Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan bir açıklama geldi.

NTV'ya konuşan Balcı, "Aralık ayında yaptığımız toplantıda ocak ve şubatta zammın gündemde olmadığını söylemiştik. Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil." dedi.

Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması Haberi Görüntüle

Ülke genelinde azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Gram ve fiyat olarak değişiklik arz edebiliyor. 200 gram ekmek 5 liradan satılabiliyor. Bunun altında satanlar var ama en yüksek fiyat kilogramı 25 lira. Kasım ayından bu yana uygulanan fiyat uygulanıyor" diye konuştu.



Balcı, "Bu fiyat ocak ve şubatta devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında artış gündemimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"FİYAT ARTIŞI ÇALIŞMAMIZ YOK"

Yanlış anlaşılma olduğunu ve bir görüşmenin yapılmayacağını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek bir ay ve gün belli değil. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz."