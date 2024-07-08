"Suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi" iddiası: Halkbank'tan açıklama geldi

Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir."

"ŞAHSİ KREDİ KULLANIMI SÖZ KONUSU OLAMAZ"



Halkbank'ın "kredilerin, tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında" Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket ettiği, mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılmasının söz konusu dahi olmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:



"Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74. madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur. "