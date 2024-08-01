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Suikast gerilimin piyasalara etkisi

Hamas Lideri Haniye'nin öldürülmesi piyasalarda da yankı buldu. Altın ve petrol fiyatı arttı, dolar/TL 33,15 seviyesine çıkarken, borsa satış baskısı altında kaldı.

Suikast gerilimin piyasalara etkisi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. 

Yatırımcılar, riskten uzaklaşarak güvenli limanlara yöneldi. Ons altın yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 440 doları aştı, gram altın 2 bin 600 lirayı geçti. Gümüş fiyatı ise yüzde 1 artışla 29 dolara yaklaştı. 

İçeride /TL 33,17 seviyesine yükseldi. Borsa ise satış baskısı altında kaldı.

Brent petrol, önceki üç günde yüzde 4,1 düştükten sonra varil başına 79 dolara inmişti. Suikast sonrasında 81 doların üzerine çıktı.

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