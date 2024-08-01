Suikast gerilimin piyasalara etkisi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti.



Yatırımcılar, riskten uzaklaşarak güvenli limanlara yöneldi. Ons altın yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 440 doları aştı, gram altın 2 bin 600 lirayı geçti. Gümüş fiyatı ise yüzde 1 artışla 29 dolara yaklaştı.



İçeride dolar/TL 33,17 seviyesine yükseldi. Borsa ise satış baskısı altında kaldı.



Brent petrol, önceki üç günde yüzde 4,1 düştükten sonra varil başına 79 dolara inmişti. Suikast sonrasında 81 doların üzerine çıktı.

