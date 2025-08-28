Sultanhisar'a yatırım müjdesi

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Bakan Kurum ile yaptığı görüşmede ilçeye kazandırılacak projeleri ve yatırımları istişare ettiklerini açıkladı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Sultanhisar'a önemli yatırımların kazandırılacağı açıklandı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Ankara ziyaretinde Bakan Murat Kurum ile bir araya geldiklerini belirterek ilçenin yarınlarını şekillendirecek projeleri en ince ayrıntısına kadar istişare ettiklerini ifade etti. Başkan Yıldırımkaya, yaptığı açıklamada ilçenin yatırımlarına dikkat çekerek "TOKİ projeleri, iş makineleri, çöp konteynerleri, hibe ve destekler Sultanhisar'a kazandırılacak" dedi.



Başkan Yıldırımkaya ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında "Başkentten Sultanhisar'ımıza hizmet dolu güzel haberlerle dönüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Bakanımız ve kıymetli bürokratlarımızla, Sultanhisar'ımızın yarınlarını şekillendirecek projeleri, ilçemize kazandırılacak yatırımları ve hizmetleri en ince ayrıntısına kadar istişare ettik. TOKİ projeleri, iş makineleri, çöp konteynerleri, hibe ve destekler artık Sultanhisar'ımıza geliyor. Nazik ilgisi ve misafirperverliği için Bakanımıza teşekkür ediyor, bu görüşmenin ve alınan kararların Sultanhisar'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Her şey Sultanhisar için, tüm gayemiz Sultanhisar ve tüm mahallelerimize hizmet" ifadelerine yer verdi.



Ziyarette, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen de hazır bulundu.