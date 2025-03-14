Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşecek

NTV muhabiri Sibel Can, Gaziantep'te gerçekleştirilen özel röportajda Bakan Uraloğlu'na gündeme ilişkin sorular yöneltti.

Bakan Uraloğlu'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

GOOGLE’IN ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ



“Görüşmemiz var, onlar ısrarla değişim yapmadıklarını söylüyorlar ama bizim Türkiye’deki kullanıcılarımız en son düzenlemeden etkilendiklerini bunun doğru olmadığını söylüyor. Bizim hukuki haklarımız var, bu işin takipçisi ve destekçisi olacağız, konuyu takip ediyoruz. Zaten Rekabet Kurulu cezalar kesti. Görüşmeler devam ediyor.”



ROBLOX VE DISCORD AÇILACAK MI?



Roblox ve Discord için görüşmeler devam ediyor, mahkeme kararıyla kapatıldıkları için yeni bir mahkeme kararıyla açılmaları söz konusu. Mahkeme kararı alındıktan sonra biz de gereğini yapacağız.

İLK YERLİ BANLİYO TRENİ TESLİMİ



Raylı sistemlerde birçok üretim yapmaya başlamıştık. Elektrikli trenimizi yapmıştık. Şimdi 225 km/saat hızla gidecek trenimizin prototipinin ilkini seneye raylara alacağız. Artık şehirlerde, şehir içi trafiğini lastik tekerlekli araçlarla karşılama imkanımız yok. Raylı sistemlere dönmemiz lazım.



ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN



Ankara’dan çıkıp Akyazı üzerinden doğrudan İstanbul’a bağlanan süper hızlı trenin projesine başladık. Saatte 350 kilometre hızla gidecek. İki şehir arasındaki ulaşım süresi 80 dakika olacak. Bir üst teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Onu da inşallah yerli ve milli yaparız.