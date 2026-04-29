Süper Japon tankeri Hürmüz'den geçti

Japonya 'ya ait bir ham petrol süper tankeri bugün Hürmüz Boğazı 'nı geçti. Bu geçiş, ABD ile İran arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana bir rafineri şirketine ait geminin Basra Körfezi'nden ilk kez çıkışı anlamına geliyor.

MarineTraffic gemi takip verileri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara göre, Idemitsu Kosan'a ait Idemitsu Maru gemisi boğazdan geçmiş görünüyor. Gemi, 14 knot yani yaklaşık 26 kilometre hızla ilerliyor.

Nikkei 'ye konuşan üst düzey bir Japon yetkili, "Bu, Japon hükümetinin müzakerelerinin sonucudur. Herhangi bir geçiş ücreti ödenmedi" dedi.

Tanker Suudi Arabistan'dan Asya'ya doğru yola çıktı ve Japonya'ya doğru seyrettiği tahmin ediliyor. Varış noktasına Mayıs ortalarında ulaşması bekleniyor.

ABD ve İran'ın düşmanlıklara son verme yolunda ilerleme kaydettiği bir dönemde, Asya'ya giden ham petrol için hayati bir deniz geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda.

İran devlet medyası Salı günü Idemitsu Maru gemisinin İran'ın izniyle boğazdan geçtiğini bildirdi.

2 MİLYON VARİL HAM PETROL YÜKLÜ

"Çok büyük ham petrol taşıyıcı" sınıfındaki tankerin tahmini kapasitesi yaklaşık 2 milyon varil ham petrol olarak öne çıkıyor. Idemitsu Kosan, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek geminin durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Idemitsu Maru, Japon petrol rafinerisi şirketinin bir yan kuruluşu olan Tokyo merkezli Idemitsu Tanker tarafından işletiliyor. 2007 yılında tamamlanan gemi 333 metre uzunluğunda.