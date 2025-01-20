Süper zenginlerin servetleri 3 kat daha hızlı arttı: Günde 100 milyon dolarlık artış!

Milyarderlerin serveti 2024 yılında bir önceki yıla göre üç kat daha hızlı arttı. Oxfam International, her yıl Davos zirvesi için hazırladığı küresel eşitsizlik raporunu yayımladı.



Rapora göre, milyarderlerin serveti geçen yıl 2 trilyon dolar yani günde yaklaşık 5,7 milyar dolar arttı. Milyarder sayısı da 204 kişi artarak 2 bin 769'a çıktı.



En zengin 10 kişinin serveti ise ortalama olarak günde yaklaşık 100 milyon dolar artış kaydetti.



Oxfam, servet artışını, borsada teknoloji hisselerinin yer aldığı S&P500 endeksindeki yükselişe ve altın ile Bitcoindeki güçlü performansa bağladı.



Oxfam, önümüzdeki 10 yıl içinde en az 5 dolar trilyonerinin ortaya çıkacağını öngörüyor. Kurumun geçen yıl yayınlanan raporunda bu sayı bir kişi olarak tahmin edilmişti.



Raporda, über zenginler ile fakirler arasında büyüyen uçuruma da değinildi.



Dünya Bankası verilerine atıfta bulunan Oxfam, devam eden yoksulluğa işaret ederek, günde 6,85 dolardan az parayla yaşayan insanların sayısının 1990'dan bu yana "neredeyse hiç değişmediğini" söyledi.