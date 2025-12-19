Süre uzadı, 6 ay daha yüzde 0 uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelir vergisine ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereğince devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikalarında uygulanan gelir vergisi tevkifat oranları yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.



TEVKİFAT SÜRESİ UZADI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın geçici 4’üncü maddesinde yer alan “31/12/2025” ibaresi “30/6/2026” olarak değiştirildi. Böylece, gelir vergisi tevkifat oranlarının uygulanmasına ilişkin süre 6 ay uzatılmış oldu.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren iktisap edilen bazı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak. Devlet tahvillerinden elde edilen gelir ve kazançlar, hazine bonolarından sağlanan kazançlar,

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler bu kapsamda olacak.