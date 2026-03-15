Süre yine uzatıldı. SPK'dan açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi
15.03.2026 21:27
Son Güncelleme: 15.03.2026 21:28
Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış ve kredili işlemlere uygulanan önlemleri uzatma kararı aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve İran'ın Körfez ülkelerine misillemeleri sonrasında aldığı önlemleri uzatma kararı aldı.
Piyasalardaki fiyat ve miktar hareketlerinin sert olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz haftalarda alınan önlemlerin devamına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 27 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.