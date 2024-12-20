Suriye İran petrolünü kapattı. Gözler Türkiye'ye çevrildi

Suriye'nin en büyük petrol rafinerisi Baniyas'ta ve bu tesis üretimi durdurdu. İran'dan petrol almayı bırakan yeni hükümet, yeni kaynak arayışında. Rafinerinin genel müdürü Financial Times'a yaptığı açıklamada, Cuma günü son üretimi yaparak, tesisi beklemeye aldıklarını söyledi. Rafinerinin Müdürü İbrahim Musalim, günde 90 ile 100 bin varil ham petrol işlediklerini, tesisisin şu an üretimi durdurduğunu belirterek, petrol akışı sağlandığı zaman yeniden üretime geçmek için hazır beklediklerini belirtti.

Yeni yönetimin rafineride inceleme yaptıklarını aktaran Musalim, Suriye'nin İran dışındaki kaynaklardan petrol ithal etmesi için araştırmalar yapıldığını ve tesise yedek parça alınması gerektiğini de ifade etti.

Ülkede düzen kurmaya çalışan yeni yönetimin en büyük sıkıntısı, petrol kıtlığı ve elektrik üretimi.

Suriye'nin Humus'ta küçük bir rafirenisi daha bulunuyor. Suriye, Esad döneminde ülkenin ham petrol ihtiyacının yüzde 90'ını İran'dan ithal ederek sağlıyordu. Geri kalan yüzde 10'unun ise Suriye'deki petrol sahalarından geliyordu.



Şu an PKK-YPG işgalindeki Kuzey Suriye'deki petrol yatakları ülke için hayati öneme sahip. Yeni yönetimin bölgeye hakim olması ve yatırımlar yapılması halinde, Kuzeydoğu Suriye'deki üretimi günde 80 bin varilden 500 bin varile çıkarabileceğini ve yıllık 20 milyar dolara kadar gelir elde edilebileceğini tahmin edilebiliyor. 2011 yılı öncesinde Shell ve Total gibi şirketler bölgede petrol çıkartıyordu. Silahlı gruplar ele geçirdikleri bu sahalardaki petrolü piyasa fiyatının yüzde 25'ine satarak uzun zamandır gelir elde ediyor.