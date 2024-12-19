Suriye lirasında son durum: 1 Türk Lirası (TL), 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?

Suriye'de 13 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Suriye lirasının diğer para birimleri karşısında yaşadığı değişim ve ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 1 TL, 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?



1 DOLAR KAÇ SURİYE LİRASI?



1 ABD Doları = 13.009 Suriye Lirası



1 EURO KAÇ SURİYE LİRASI?



1 Euro = 13.644 Suriye Lirası



1 TL KAÇ SURİYE LİRASI?



1 Türk Lirası = 374,76 Suriye Lirası



Suriye lirasının bu durumu, ülkedeki ekonomik krizin giderek ağırlaştığını gösteriyor.