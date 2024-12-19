Suriye lirasında son durum: 1 Türk Lirası (TL), 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?
İç savaş, artan fiyatlar ve temel tüketim ürünlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, Suriye lirasının diğer para birimlerine karşı değer kaybını hızlandırdı. Ülkeye uluslararası yardımlar yoluyla giren döviz akışı ve yerel para biriminin giderek azalan kullanımı bu süreci daha da derinleştirdi. Peki, 1 TL, 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?
Suriye'de 13 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Suriye lirasının diğer para birimleri karşısında yaşadığı değişim ve ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 1 TL, 1 dolar ve 1 euro kaç Suriye lirası?
1 DOLAR KAÇ SURİYE LİRASI?
1 ABD Doları = 13.009 Suriye Lirası
1 EURO KAÇ SURİYE LİRASI?
1 Euro = 13.644 Suriye Lirası
1 TL KAÇ SURİYE LİRASI?
1 Türk Lirası = 374,76 Suriye Lirası
Suriye lirasının bu durumu, ülkedeki ekonomik krizin giderek ağırlaştığını gösteriyor.
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