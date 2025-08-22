Suriye lirasından 2 sıfır atılıyor

Suriye Merkez Bankası, para biriminin hızlı değer kaybının ardından “sıfır atma” adımı için hazırlık yapıyor. Reuters’in ulaştığı bir belgeye göre, Merkez Bankası Ağustos ortasında özel bankalara, para işlemlerini kolaylaştırmak ve istikrarı sağlamak amacıyla yeni banknotların çıkarılacağını bildirdi.

2011’de başlayan iç savaşın ardından Suriye lirası dolar karşısında yüzde 99’dan fazla değer kaybetti. Savaş öncesi 1 dolar karşılığı 50 lira olan kur, bugün 10 bin seviyesine kadar yükseldi.

Değer kaybı, halkın günlük alışverişini de zorlaştırıyor. Aileler, haftalık ihtiyaçlarını karşılamak için en yüksek değerdeki 5 bin liralık banknotları poşetler dolusu taşımak zorunda kalıyor.



Geçen yıl Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından tarihi dip seviyelere gerileyen lira için atılan bu adım, ekonomiye güveni yeniden kazanma çabası olarak değerlendiriliyor.