Suriye Merkez Bankası'na ilk kadın başkan

Suriye Merkez Bankası'nın başına atanan Meysa Sabirin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.



Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankasını temsilen Şam Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu'nda görevli olan Sabirin, daha önce de Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.



Sabirin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.