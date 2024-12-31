Suriye'de banka kurulacak mı? Ziraat Bankası'ndan açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.



Çakar, bankacılık sektörünün üzerindeki sorumluluğun farkında olarak önemli bir performans gösterdiğini, programın doğru ve etkin çalışmasına yönelik önemli katkılar sağladığını söyledi.



2025 yılında makro dengelerin daha da sağlıklı olmasını beklediklerini ifade eden Çakar, "Bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.



Türkiye'nin önündeki fırsatların farkında olduğunu vurgulayan Çakar, ekonomi büyüdükçe bankaların ve finansal sektörün güçlenmeye devam edeceğini aktardı.



KREDİ BORCU YAPILANDIRMASI



Çakar, kredi borcu yapılandırması kapsamında 25 bin 935 kişinin 3,25 milyar lira tutarındaki borcunun yapılandırıldığını açıkladı.



Alpaslan Çakar, iç talebin yavaşlamasıyla birlikte ekonomide büyüme dinamiklerinde yapısal değişikliklerin beklendiğini belirterek, "İhracat, önümüzdeki dönemde büyüme kompozisyonunda daha belirleyici bir rol üstlenecek." ifadesini kullandı.



BANKALARDA İYİLEŞME BEKLENİYOR



Çakar, kredilerin doğru yönetildiğini ve kredi kalitesinin yüksek olduğunu ifade etti.



Yeni yıla ilişkin beklentilerini anlatan Çakar, "2025 yılında, makro dengelerin daha da sağlıklı olacağı beklentisi ile bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. Çakar, bankacılıkta bilanço ve temel kalemlerdeki artış beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu söyledi.



SURİYE'DE BANKA KURULACAK MI?



Çakar, şartların uygun olması durumunda Ziraat Bankası olarak Suriye'de üzerine düşen sorumluluğu üstleneceklerini söyledi.



Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya Çakar, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartlar uygun olması durumunda Bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" yanıtını verdi.