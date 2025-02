Suriye'de ekonomik kayıp 800 milyar dolar

14 yıllık iç savaş ekonomiyi vurdu, Suriye yüz milyarlarca dolarlık kayıp yaşadı.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Suriye'ye yönelik etki değerlendirme raporunu yayımladı.



Rapora göre, ülkede konutların ve sağlık merkezlerinin üçte biri hasar gördü. Ekonomik büyüklük, 2011'den bu yana yarı yarıya azaldı.



Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında 800 milyar dolarlık gerileme oldu. Suriye Lirası, 13 yılda dolar karşısında 270 kat değer kaybetti. Enflasyon yüzde 141'e kadar çıktı.



Suriye'de iç savaş öncesi yoksulluk oranı yüzde 33 seviyesindeydi, savaş döneminde 3 katına çıkarak yüzde 90'a ulaştı.



Şu an her 10 Suriyeliden 9'u yoksulluk içinde yaşıyor. Her 4 Suriyeliden 1'i ise işsiz durumda...



Bugün Suriye'de 5,7 milyon kişi barınma desteğine ihtiyaç duyuyor. 14 milyon kişi temiz su ve hijyen sıkıntısı çekiyor.



Ülkede mevcut ekonomik büyüme oranı yıllık yüzde 1,3 olarak belirlenirken, bu hızla devam ederse savaş öncesi ekonomik seviyeye ulaşılması 55 yılı bulabilir.



Suriye'nin eski haline 10 yılda dönmesi için ise yıllık büyümenin 10 kat artırılması gerekiyor.