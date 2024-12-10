Suriye'de olası enerji projeleri | Bakan Bayraktar: Olağanüstü bir fırsat olabilir

Suriye'de güvenliğin sağlanması sonrası yeni enerji projeleri gündeme gelebilir.

Açıklama Kabine toplantısının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da geldi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR FIRSAT OLABİLİR"

Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınıp taşınamayacağı sorusuna Bayraktar "Olağanüstü bir fırsat olabilir." diyerek yanıt verdi.



Suriye'de hayata geçirilebilecek olası enerji projeleri hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olağanüstü bir fırsat olabilir. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o." diyerek üretecek çok proje olduğunu belirtti.