Suriye'de vergi düzenlemesi: Türkiye ile ticaret durma noktasına geldi

Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı aldı.



Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, karar sonrasında Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artış yaşandı.



İhracatçılar, Suriye’ye ihracatın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, sorunun çözümü için diplomatik ve ticari adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Kararın yeniden gözden geçirelerek düzeleceğini düşünüyoruz." dedi.