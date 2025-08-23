Suriye'de yeni banknotlar aşamalı olarak tedavüle girecek

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Husariyye, yeni banknotların, sahteciliğe karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış şekilde, "güvenilir iki veya üç uluslararası kaynak" tarafından üretileceğini söyledi.



Yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu belirten Husariyye, "Bu süreç, para arzını artırmak için değil, nakit dolaşımını daha etkin yönetmek ve ödeme sistemlerini kolaylaştırmak için yürütülmektedir." dedi.



AŞAMLI GEÇİŞ PLANLANIYOR



Basılacak para miktarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre “titizlikle” belirleneceğini aktaran Husariyye, ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürüleceğini, mevcut banknotların ise dolaşımdan çekilmeyeceğini ifade etti.



Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını kaydetti.



Yeni banknotların yüksek teknik standartlara sahip olacağını vurgulayan Husariyye, bu sayede ulusal para birimine olan güvenin artmasının ve kullanıcı haklarının korunmasının hedeflendiğini dile getirdi.



Husariyye, yeni banknotlara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmak üzere ulusal çapta bir bilgilendirme kampanyası başlatmayı planladığını da bildirdi.



