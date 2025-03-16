Suriyelilerin dönüşü kiraları nasıl etkiledi?

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar.



Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu.



Suriyelilerin ülkelerine dönmesi, deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira ve satılık konutlarına yansıdı. Rejimin devrilmesinin ardından hızla düşen konut fiyatları bayrama sayılı günler kala sabit duruma geçti.



Reyhanlı ilçesinde doğalgazları evlerin fiyatları 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken satılık ev fiyatları 1 buçuk milyon TL'den başlıyor.



Önümüzdeki günlerde kira fiyatlarında yukarıya doğru ivmenin devam edeceğini ifade eden emlakçılar dairelerin 1 milyon 300 bin TL ila 2 milyon arasında değişkenlik gösterdiğini söyledi.