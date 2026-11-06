Sürücü kurslarında fiyatlar artıyor. Ehliyet almanın maliyeti 50 bin liraya yaklaşacak

Sürücü kursları, yeni yılda geçerli olacak artış oranı için taleplerini açıklamaya başladı. Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösterenler başta olmak üzere işletmelerin talebi yüzde 50 ile yüzde 80 zam arasında değişiyor.

Son kararı illerdeki komisyonlar verecek.

Sektör temsilcileri artan maliyetlere işaret ediyor.

35 BİN LİRAYA ÇIKACAK

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde şu anda kentte kurs ücretlerinin 20-25 bin lira bandında olduğunu söyledi.

Tekin, yeni yıldan itibaren kurs ücretlerinin 35 bin lira civarında olacağını da beklediklerini dile getirdi.

Sürücü eğitimindeki en büyük maliyetin akaryakıt ve bina giderleri olduğunu sözlerine ekleyen Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." dedi.

"MALİYETLER ARTTI"

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara'daki fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da ehliyet kurslarının fiyatının 20 bin lira olduğunu dile getiren Tepeöz, "Bu sene ehliyet fiyatlarını 35 bin lira civarında yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İran'daki savaştan dolayı akaryakıt fiyatlarının neredeyse yüzde 100 arttığına işaret eden Tepeöz, "Kira giderleri arttı. Araç alımlarındaki maliyeler arttı. Lastik giderleri ve bakım masrafları derken biz de zam yapmak durumundayız." dedi.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Bu sene geçerli olan fiyatlardan faydalanmak isteyenler de kurslarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Tepeöz, kurumlardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığına işaret edip "Çünkü maliyetler artıyor. Direksiyon sınavı değişecek ve zorlaşacak." açıklamasında bulundu.

HARÇLAR VE SINAV ÜCRETLERİYLE MALİYET ARTIYOR

Maliyet yalnızca kurs ücretiyle sınırlı değil.

Ehliyet almak isteyen aday sürücüler kurs ücretinin yanı sıra sınav ücreti ve harç da ödüyor.

A1-A2 ehliyet harcı fiyatı 2 bin 240 lira iken B ehliyeti harcı ise 6 bin 754 lira. Ehliyet değerli kağıt bedeli bin 690 lirayken yeni yıl ile birlikte harçlar ve sınav ücretlerinde de artış yaşanacak.

Yeni fiyatlarla birlikte ehliyet almak isteyenler 50 bin liraya yakın ödeme yapacak.

EHLİYET SINAVINDA DEĞİŞİKLİKLER

Ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sistemi yeni sınavla birlikte kaldırılıyor.

Sürücü adayları, artık serbest güzergah uygulamasıyla akan trafikte sınava başlayacak.

Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Sürücü adayları çevre yolunda eğitim görecek.