Susurluk’ta TIR devrildi: 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Muradiye Mahallesi Ümiteli Gölet mevkiisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü S.A. idaresindeki TIR, arkasındaki  damperle birlikte direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

