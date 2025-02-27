Süt ile ilgili çarpıcı iddia: "Acilen raflardan kaldırılmalı"

Süt üreticileri, düşük orana sahip yağlı sütlerin piyasada satılmasına karşı çıktı.



Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, kasım ayından bu yana raflara konulan 0,1 (Binde bir) yağlı süte tepki gösterdi.



Binde bir yağlı sütün insan sağlığına zararı olduğunu iddia eden Şimşek, "Bu sütten peynir yapamazsın, yoğurt yapamazsın. İçinde yağ yok. Sulama amaçlı kullanılır." ifadelerini kullandı.



Sütü alırken sanayicilerin yağ oranına göre prim verdiğine dikkat çeken Şimşek, "Binde bir yağlı süt şu demek oluyor. Sıfır yağlı. Binde bir ile içinden çekemedikleri yağı beyan etmiş oluyorlar. Fiyatı da diğerine göre düşük." şeklinde konuştu.



Şimşek, söz konusu sütlerin daha ucuz olduğuna vurgu yaparak, "Kalitesiz, bir nevi su gibi, sulamada kullanılacak cinsten rengi süte benzeyen bu ürünün raflardan kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.



Süt üreticileri, tağşiş ve hile yapan firmalar listesine birden fazla kez giren şirketlerin kapatılması için de çağrı yaptı.