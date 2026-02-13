Süt ve süt ürünlerine de ramazanda zam yok

Ramazan ayı boyunca İstanbul Gıda Toptancıları çarşısında fiyatlar değişmeyecek.

Süt, peynir, tereyağı ve hepsinin fiyatı sabitlendi.

Çarşıda bir kilo ezine peynir 350 lirayken bir kilo tereyağı ise 500 liraya satışı devam edecek.

Süt ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünlerde de fiyatlar sabitlenirken fiyatlar hesaplandığında 890 liraya 4 kişilik bir aile 3 gün sahur kahvaltısı yapabilecek.

RAMAZAN KOLİLERİ HAZIR

Toptancılar çarşısında ramazan kolileri de hazır.

Süper koli 900 lira satılırken mega koli ise bin 300 liradan raflarda yerini aldı.

ET FİYATLARI DA SABİTLENDİ

İstanbul'da marketlerde de ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi.

Böylece kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı eti 399 liradan tüketiciye sunulacak.

PİDE FİYATLARI

Ramazan ayına sayılı günler kala Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin satış fiyatı da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesi 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurdu.