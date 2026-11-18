Sütaş , sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin dönüşümüne katkı sağlayan “Çiftlikten Sofralara” döngüsel iş modeliyle, Sustainable Business (SB) COP Awards 2026 ’da bin 400 başvuru arasından “Blueprint Ödülü”ne layık görüldü.

COP Eylem Gündemi’nin farklı bileşenlerini kapsayan iki özel kategoriden biri olan Blueprint Ödülü, değer zincirini, Eylem Gündemi’nin birden fazla teması ekseninde dönüştüren, farklı sektörler için örnek oluşturabilecek bütüncül özel sektör modellerini öne çıkarıyor.

“KESİNTİSİZ BİR DÖNGÜ OLUŞTURUYORUZ”

Sütaş’ın “Döngüsel Gıda-Enerji-Toprak Bağlantısıyla Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sistemlerinin Dönüştürülmesi” çalışmalarına verilen ödül , Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) devam ettiği Antalya’da düzenlenen törende takdim edildi.

13 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen törende ödülü SB COP Başkanlığı Temsilcisi Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Ricardo Mussa’dan alan Sütaş Sürdürülebilirlik Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz şunları söyledi:

“COP31'de iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüşmesinin öneminin vurgulandığı bir dönemde, Çiftlikten Sofralara iş modelimizin uluslararası düzeyde örnek gösterilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Biz sürdürülebilirliği yalnızca üretim tesislerimizin çevresel etkilerini azaltmak olarak görmüyoruz.

Çiftlikten Sofralara modelimizle tarımsal üretimi, hayvancılığı, süt ürünleri üretimini, yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimini birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele alıyoruz, Bu yaklaşım sayesinde bir üretim sürecinin çıktısını başka bir üretim sürecinin girdisine dönüştürüyoruz.

Böylece hem kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de ekonomik dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz. Bu ödülün, döngüsel iş modellerinin farklı sektörlerde yaygınlaşmasına ilham vermesini diliyoruz.”