Süte yüzde 17 zam

Çiğ süt tavsiye fiyatı yüzde 17 artışla 17,15 liraya yükseldi. Yeni fiyat, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Süte yüzde 17 zam

Çiğ süte 2025 yılı itibarıyla geldi.

Ulusal Konseyi, çiğ sütte litre fiyatını yüzde 17,1 artırarak 14,65 liradan 17,15 liraya yükseltti.

Bu fiyat yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için geçerli olacak.

Yeni fiyat 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1’lik değişim için 25 kuruşluk fark verilecek.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...