Suudi Arabistan gayrimüslimlere özel alkol mağazası açıyor

Suudi Arabistan, sosyal kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında önemli bir adım daha atıyor. Ülkenin iki büyük şehri Cidde ve Dammam’da, yalnızca Müslüman olmayan müşterilere hizmet vermek üzere yeni alkol satış noktalarının açılması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde’de ve doğudaki Dammam’da iki içki mağazasının inşa edildiği doğrulandı.

Projenin henüz kamuoyuna açıklanmamış olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bu mağazaların gayrimüslim yabancılara yönelik planlandığını belirtti.

RİYAD'DAKİ DİPLOMATİK MAĞAZA KAPSAMI GENİŞLEDİ

Haberlere göre Suudi yönetimi, alkol satın alabilecek kişilere ilişkin kuralları da esnetiyor olabilir. Semafor’un aktardığına göre, geçen yıl başkent Riyad’da açılan ve sadece yabancı diplomatlara satış yapan içki mağazası, özel izne sahip Müslüman olmayan yabancılara da açıldı.

Suudi hükümeti konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Alkol kurallarının esnetilmesi, ülkeyi yabancı çalışanlar için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan Vizyon 2030 kapsamında değerlendiriliyor. Suudi Arabistan, ekonomiyi petrole bağımlılıktan kurtarmak için daha fazla yabancı yatırımcı ve nitelikli iş gücünü ülkeye çekmeye çalışıyor.

PREN SELMAN'IN REFORMLARI

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, geçmiş yıllarda kadınların araç kullanma yasağını kaldırmış, kamusal alanlarda eğlence, müzik ve karma etkinliklerin önünü açmıştı.

Daha fazla düzenleme beklenirken, yeni içki mağazalarının açılışı Suudi Arabistan’ın sosyal dönüşüm sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.