Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiğini duyurdu.



Bu kapsamda, 2023 yılında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldı.



Açıklamada, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır." denildi.



5 milyar dolarlık depo işlemine yönelik anlaşma Mart 2023'te imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırmıştı.



BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin güçlendiğini belirterek, "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:



"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.



Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."