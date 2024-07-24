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Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işleminin sonlandırıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezervlerin güçlendiğini belirterek, "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
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Merkez Bankası'nın likidite adımı ne anlama geliyor?

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Türkiye Cumhuriyet (), rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, 2023 yılında Kalkınma Fonu ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldı.

Açıklamada, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır." denildi.

5 milyar dolarlık depo işlemine yönelik anlaşma Mart 2023'te imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırmıştı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin güçlendiğini belirterek, "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.

Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."

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