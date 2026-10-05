Suudi Arabistan operasyon başlattı. Petrol kaç dolar?

Yatırımcılar Ortadoğu'daki artan gerilimleri izlemeye devam ederken, WTI ham petrol varil başına 90 dolara doğru geriledi. Brent petrol ise 100 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

OPEC+ ise önümüzdeki ay petrol üretim kotalarını değiştirmeme konusunda anlaştı. Yemen'de Suudi destekli güçler, İran destekli grup ile Suudi Arabistan arasında haftalarca süren gerginliğin ardından Husi milislerinin kontrolündeki bölgeleri geri almak için tam ölçekli bir askeri operasyon başlattı. Husi milisleri, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'ndan kaçınarak petrol ihracatı için kullandığı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında stratejik bir geçiş noktası olan Bab el-Mandeb Boğazı'nı ele geçirdi.

Bu arada, OPEC+ üyesi ülkeler, Ortadoğu çatışmasından kaynaklanan uzun süreli arz kesintileri nedeniyle önümüzdeki ay üretim kotalarını değiştirmeme konusunda hafta sonu anlaştılar.

Bu karar, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine doğru tırmanması ve dizel fiyatlarının pompada rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte geldi ve G7 ülkelerini devam eden çatışma ortamında acil petrol rezervlerini serbest bırakmaya sevk etti.