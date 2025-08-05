Suudi Arabistan petrol bağımlılığından kurtulamıyor

Riyad Bank Suudi Arabistan'ın PMI'ı, Temmuz 2025'te bir önceki ayki üç aylık en yüksek seviyesi olan 57,2'den 56,3'e geriledi. Bu yavaşlama büyük ölçüde hem üretim hem de yeni işlerdeki büyüme hızının yavaşlamasından ve yeni sipariş hacimlerinin üç buçuk yılın en düşük seviyesinden artmasından kaynaklandı.



İstihdam cephesinde, istihdam yaratımı ay boyunca belirgin bir şekilde toparlandı ve bu kısmen artan iş birikimlerini yansıttı. Fiyatlandırma açısından, petrol dışı özel sektörde girdi maliyeti baskıları yüksek seyretti, ancak genel enflasyon hızı ikinci çeyrek ortalamasına göre biraz azaldı. Bu durum, personeli elde tutma ve ikramiye verme çabalarının etkisiyle ücretlerde yaşanan keskin artışa rağmen gerçekleşti.



FİYATLAR ARTIYOR



Sonuç olarak, firmalar satış fiyatlarını üst üste ikinci ay artırdı. Son olarak, işletmelerin gelecekteki faaliyetlere yönelik güveni, Haziran ayındaki iki yıllık en yüksek seviyesinden belirgin şekilde düştü. Şirketler üretim artışı konusunda genel olarak iyimser kalsa da, genel güven Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.