Suudi Arabistan petrolden bağımsız büyüyor

Riyad Bank Suudi Arabistan'ın PMI endeksi, Eylül ayındaki 57,8 seviyesinden Ekim 2025'te keskin bir şekilde 60,2'ye yükselerek, 2014'ten bu yana petrol dışı özel sektör koşullarındaki en güçlü iyileşmelerden birine işaret etti. Bu ivme, ankete katılan firmaların neredeyse yarısının artan iç talep ve artan yabancı yatırımlar nedeniyle daha yüksek satışlar bildirmesiyle, yeni iş, üretim ve istihdamdaki güçlü kazanımlardan kaynaklandı.



Trading Economics'in haberine göre, şirketler artan iş yüklerini karşılamak için kapasitelerini artırdıkça, neredeyse 16 yılın en hızlı temposu olan daha hızlı işe alımlarla desteklenen iş faaliyetleri belirgin bir şekilde büyüdü. Satın alma ve stok seviyeleri de güçlenirken, tedarikçilerin teslimat süreleri artan talebe rağmen iyileşti.

Fiyatlara gelince, firmalar artan ücretler ve ithal malzeme maliyetleri nedeniyle daha hızlı girdi maliyeti enflasyonuyla karşı karşıya kaldı ve bu da Mayıs 2023'ten bu yana üretim ücretlerinde en sert artışı tetikledi. Geleceğe bakıldığında, güçlü talep, devam eden projeler ve Krallığın petrol dışı büyüme ivmesine duyulan güvenin desteğiyle iş dünyasındaki iyimserlik güçlü kalmaya devam etti.

