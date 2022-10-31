Suudi Arabistan üçüncü çeyrekte yüzde 8,6 büyüdü

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu, yılın ilk 9 ayına ilişki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayımladı.

İstatistik Kurumunun yayımladığı rapora göre, üçüncü çeyrekteki 8,6 büyüme, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte sektördeki yüzde 14,5'lik genişlemeden kaynaklandı.



Suudi Arabistan’da petrol dışı faaliyetler de üçüncü çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı.



Suudi Arabistan, 2022'de GSYİH'nin yüzde 8 artmasını beklerken, Uluslararası Para Fonu'nun büyüme tahminleri yüzde 7,6'yı işaret ediyor.



Suudi Arabistan, üretimde ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü olmasına rağmen dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.