Suudi Arabistan'da enflasyon yükseldi

Suudi Arabistan'ın yıllık enflasyon oranı Temmuz ayındaki yüzde 2,1'den Ağustos 2025'te yüzde 2,3'e yükseldi ve yüzde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Ana yukarı yönlü baskı konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardan geldi (yüzde 5,8 - Temmuz ayında yüzde 5,6), esas olarak daha hızlı kira artışından (yüzde 7,6 - yüzde 7,2) kaynaklandı. Gıda ve içeceklerde (yüzde 1,1 - yüzde 1) ve restoran ve konaklama hizmetlerinde (yüzde 3 - yüzde 2,8) de fiyat artışı hızlandı, bunda daha yüksek konaklama maliyetlerinin (yüzde 4,7 - yüzde 4,4) etkisi oldu.



Ulaştırma enflasyonu yolcu taşımacılığının güçlenmesiyle (yüzde 5,3 - yüzde 5) hızlandı (yüzde 1,2 - yüzde 1,1), eğitim hizmetleri ise hafif bir artış gösterdi (yüzde 0,8 - yüzde 0,5). Buna karşılık, mobilya ve ev aletlerinde (-%0,3 - %0,2) ve bilgi ve iletişimde (yüzde - 0,4 - yüzde 0,3) enflasyon düştü. Aylık bazda, tüketici fiyatları Ağustos ayında Temmuz ayındakiyle aynı oranda yüzde 0,1 arttı.