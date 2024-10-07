Suudi Arabistan'dan Asya petrolüne zam

Suudi Arabistan, jeopolitik gerilimlerin piyasa oynaklığını artırdığı dönemde Asya ülkelerine sattığı petrolün fiyatını yükseltti.

Suudi Arabistan'dan Asya petrolüne zam
Uzmanlar yorumladı: Petrol fiyatlarındaki artış kalıcı olur mu?

Uzmanlar yorumladı: Petrol fiyatlarındaki artış kalıcı olur mu?

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'ın devlet şirketi Saudi Aramco, 'daki çatışmalar hız kazanırken jeopolitik gerilimlerin ham piyasasındaki dalgalanmayı artırdığı bir ortamda 'daki alıcılar için petrol fiyatlarını yükseltti.

Suudi Arabistan ayrıca ABD ve Avrupa'ya sattığı tüm petrol türlerinin fiyatını düşürdü.

Aramco, Arap Light ham petrolünün resmi satış fiyatını 90 sent artırarak Asya'daki alıcılar için bölgesel ortalamasına göre varil başına primi 2,20 dolara yükseltti.

Tüccarlar ve rafineri şirketleri arasında yapılan bir ankete göre şirketin primi varil başına 65 sent artırması bekleniyordu.

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