Suudi Arabistan'dan Asya petrolüne zam

Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Saudi Aramco, Ortadoğu'daki çatışmalar hız kazanırken jeopolitik gerilimlerin ham petrol piyasasındaki dalgalanmayı artırdığı bir ortamda Asya'daki alıcılar için petrol fiyatlarını yükseltti.



Suudi Arabistan ayrıca ABD ve Avrupa'ya sattığı tüm petrol türlerinin fiyatını düşürdü.



Aramco, Arap Light ham petrolünün resmi satış fiyatını 90 sent artırarak Asya'daki alıcılar için bölgesel fiyat ortalamasına göre varil başına primi 2,20 dolara yükseltti.



Tüccarlar ve rafineri şirketleri arasında yapılan bir ankete göre şirketin primi varil başına 65 sent artırması bekleniyordu.