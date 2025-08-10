Suudi Arabistan'dan büyük atak

Suudi Arabistan'daki sanayi üretimi, Haziran 2025'te yıllık bazda yüzde 7,9 oranında artarak Mayıs ayındaki yüzde 2,6'lık yukarı yönlü revize edilmiş artıştan keskin bir ivme kazandı. Büyüme, esas olarak kimyasallar ve kimyasal ürünlerdeki (yüzde 18,7) ve kok ve rafine petrol ürünlerindeki (yüzde 15,3) güçlü artışlarla desteklenen imalat sanayi üretimindeki yüzde 11,1'lik artıştan kaynaklandı.



Ayrıca, madencilik ve taş ocağı faaliyetleri yüzde 6 oranında büyüdü ve ülkenin petrol üretimi Haziran 2024'teki 8,83 milyon varilden günlük 9,36 milyon varile yükseldi. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörü de yüzde 6,9 oranında güçlü bir büyüme kaydederken, elektrik, gaz, buhar ve klima üretimi yüzde 5,6 arttı. Aylık bazda ise sanayi üretimi, Mayıs ayındaki yüzde 3,4'lük yukarı yönlü revize edilmiş artıştan gerileyerek yüzde 1,6 arttı.